Onderwijs Curaçao viert nieuwe mijlpaal in digitalisering

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een nieuwe stap gezet in de digitalisering van het onderwijs. Het gaat om tablets van het bedrijf Exness voor leerlingen met een visuele beperkingen.

Het project richt zich voornamelijk op vijf cruciale punten: leerlingen, docenten, ouders, materiaal en management in relatie tot digitalisering in het onderwijs. Door op deze punten op een geïntegreerde manier te werken, wordt er persoonlijke aandacht gegeven en wordt het leven van elke leerling diepgaand beïnvloed.

Zo wordt het gebrek aan aandacht voor leerlingen in het onderwijs verminderd. De tablets vertegenwoordigen niet alleen technologie, maar creëren ook hoop en kansen voor leerlingen met visuele beperkingen. Het doel is om deze leerlingen te voorzien van hulpmiddelen om hun ervaring te verbeteren en inclusie in ons onderwijssysteem te bevorderen.

Elk tablet is geprogrammeerd met applicaties en op maat ontworpen om ervoor te zorgen dat de student het optimaal kan gebruiken. Het project wordt in september gelanceerd, waarbij alle geïnteresseerde partners worden uitgenodigd. Een gecertificeerde trainer van Apple zal alle informatie, begeleiding en basisvaardigheden bieden voor de uitvoering en implementatie van digitalisering in het onderwijs voor leerlingen met visuele beperkingen, in het komende schooljaar.