Curaçao wint ook derde kwalificatiewedstrijd

GUATEMALA CITY – Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd op het WK-kwalificatietoernooi gewonnen. In Guatemala City won de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert met 8-0 van de Britse Maagdeneilanden.

Curaçao leidt in groep C op weg naar het WK in Qatar, volgend jaar. Maar die weg is nog ingewikkeld voor de ploeg van Kluivert, die de zieke bondscoach Guus Hiddink vervangt. Eerst moet Curaçao vandaag om 5 uur in eigen stadion minimaal gelijk spelen tegen Guatamala.

Dat land staat in de FIFA-ranking op plaats 127, Curaçao staat op de 76e plek.

