Curaçaose Raekwon Baas is klaar voor zijn eerste bokswedstrijd in Nederland

WILLEMSTAD – Raekwon Baas is klaar voor zijn eerste bokswedstrijd in Nederland. Komende zaterdag is het zover, dan bokst hij in gewichtsklasse tot 75 kilo in Enkhuizen.

Raekwon is de zoon van Palmira en Edwin Baas van Baas Sports Curaçao en is geboren en getogen op Curaçao. Aanvankelijk wilde hij niet in de voetsporen treden van zijn vader. Nadat Raekwon eerst voetbal en basketbal speelde, besloot hij in 2019 zich toch te gaan richten op het boksen.

De zoon van Edwin vertrok voor studie naar Nederland en traint boksen bij Hannes Schneider’s New Sport Challenge Haarlem.

Eerder geplande wedstrijden gingen niet door, maar zaterdag volgt dan toch zijn debuut tijdens de Battle of the Best. Aanvankelijk was ook voor deze wedstrijd geen tegenstander in de gewichtsklasse van Raekwon, tot 71 kg. Daarom besloten hij en zijn trainer te boksen in een zwaardere gewichtsklasse, tot 75 kg, waar wel een tegenstander voor hem is. Volgens vader Edwin is Raekwon er klaar voor.