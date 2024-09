Sport Curaçaose voetbal onder leiding van Dick Advocaat heeft nieuw elan Redactie 06-09-2024 - 2 minuten leestijd

WLLEMSTAD – Curaçao bereidt zich voor op twee belangrijke wedstrijden in de Nations League. Vandaag staat de confrontatie met Saint Lucia op het programma, terwijl maandag het duel met Saint Martin volgt.

De nationale selectie kreeg gisteren hoog bezoek van minister-president Gilmar Pisas, die zijn steun uitsprak voor bondscoach Dick Advocaat en zijn team. “Door Dick Advocaat en zijn staf is er nieuw elan voor het Curaçaose voetbal,” verklaarde Pisas.

“We zien een unieke kans op succes en Advocaat en de spelers kunnen op onze volledige steun rekenen.” Deze woorden zijn welkom in een periode waarin de voetbalbond van Curaçao, FFK, door een reorganisatie gaat. De FIFA en CONCACAF hebben ingegrepen om bestuurlijke stabiliteit terug te brengen binnen de bond.

Curaçao is onder Advocaat uitstekend van start gegaan in de WK-kwalificatiecampagne, met twee overwinningen. De kwalificatiereeks wordt in maart 2025 voortgezet. In de tussentijd speelt het team drie interlands in de Nations League, waarbij Curaçao hoopt zich te kwalificeren voor de Gold Cup van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten. De komende twee wedstrijden worden deze week afgewerkt op het eiland Grenada.

Favoriet

Curaçao gaat als de grote favoriet richting Saint Lucia vanavond. Onder leiding van Dick Advocaat verloren ze nog geen enkel duel. Saint Lucia heeft in dezelfde periode juist een valse start gehad in de kwalificatie voor het WK. Tegen Haïti verloren ze met 2-1 en tegen Aruba speelde ze 2-2 gelijk. Dat zijn vrij veel tegengoals voor een ploeg die met vijf verdedigers en een enkele spits van start gaat.

Opstellingen

Opstelling Saint Lucia: Barclett; Frederick, Myers, Thomas, Doxilly, Daviesl Stanislas, Joseph, Alexander, Nelson; Elva.

Opstelling Curaçao: Room; Martina, Gaari, Floranus; Brenet, Roemeratoe, L. Bacuna, J. Bacunal Margaritha, Janga, Gorre.

De wedstrijd tussen Saint Lucia en Curacao is vanavond om 17.00 Curaçaose tijd te zien op ESPN 1. ESPN zendt een groot deel van de CONCACAF Nations League en WK-kwalificatie wedstrijden live uit dit jaar.

