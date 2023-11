Curaçaose werkgevers riskeren boete van 5.000 gulden bij te late inzending verzamelloonstaten

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao kondigt aan dat werkgevers die hun verzamelloonstaten voor het jaar 2023 niet voor 1 maart indienen, een boete van vijfduizend gulden riskeren. Deze maatregel is onderdeel van een breder initiatief om de verwerking van inkomstenbelasting te versnellen.

Verzamelloonstaten zijn overzichten waarin werkgevers de loongegevens van al hun werknemers aanleveren aan de belastingdienst. Deze gegevens zijn essentieel om de inkomstenbelastingaangiften van burgers vooraf in te vullen. Deze vooraf ingevulde aangiften zijn vanaf 1 april beschikbaar voor belastingplichtigen.

De belastingdienst heeft geconstateerd dat er vaak fouten worden gemaakt bij het handmatig overnemen van loongegevens, wat leidt tot vertraging in het uitbetalen van belastingteruggaven. Door de gegevens vooraf in te vullen, hoopt de belastingdienst deze fouten en vertragingen te verminderen.

Om dit proces te faciliteren, is het cruciaal dat werkgevers hun verzamelloonstaten tijdig indienen. Hoewel de wettelijke deadline hiervoor op 1 februari ligt, biedt de belastingdienst een uitstelperiode tot 1 maart. Na deze datum worden boetes opgelegd aan werkgevers die in gebreke blijven.

Een belangrijk aspect hierbij is dat alle werknemers hun zogenoemde cribnummers moeten hebben ingediend bij hun werkgever. Dit cribnummer is een uniek identificatienummer dat nodig is voor de correcte verwerking van belastinggegevens.

De belastingdienst roept werkgevers op om hun salarisadministratie nu al op orde te brengen en te zorgen voor een volledige en correcte registratie van de cribnummers van alle werknemers.

Werknemers die hun cribnummer nog niet hebben ingediend, kunnen dit nummer vinden op correspondentie van de belastingdienst of aanvragen via een webformulier op de website van de belastingdienst.