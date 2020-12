D66 start Caribisch Netwerk

Den Haag – Europarlementariër Samira Rafaela en D66-fractievoorzitter Rob Jetten hebben vrijdag een nieuw netwerk gelanceerd: D66 Caribbean. Hét netwerk voor Caribische Nederlanders.

Rafaela met Curaçaose roots zet zich al langer in voor de Caribische landen in het koninkrijk. Het doel van het netwerk is om D66’ers op de eilanden bij de partij te betrekken en de partij te adviseren bij vraagstukken die spelen binnen de Caribische gemeenschap. Aansluiten bij het Caribische netwerk kan op de website d66.nl/caribisch-netwerk.

