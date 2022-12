Datacentre op Seru Mahuma krijgt groot zonnepark op het dak

WILLEMSTAD – Blue NAP Americas gaat samen met nutsbedrijf Aqualectra een solarpark realiseren op het dak van het data center in Seru Mahuma. Het rooftop solarproject levert straks 354 KiloWattpiek.

Wattpiek is een meeteenheid voor het vermogen van zonnepanelen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van één watt onder standaard omstandigheden.

Het stroomverbruik vertegenwoordigt een groot deel van de kosten van een datacenter. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de ict-apparatuur de helft van het stroomverbruik in datacenters vertegenwoordigt.

De overige helft wordt benut door de ondersteunende infrastructuur, zoals de airconditioning, verlichting en veiligheidssystemen.