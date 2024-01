De Curaçaose ochtendkranten van 23 januari 2024

Antillliaans Dagblad en Extra: Centrale Bank verkoopt deel goudvoorraad

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten CBCS zegt een grote stap gezet te hebben voor het versterken van haar financiële positie door dertig procent van haar goudvoorraad te verkopen. Goud voor geld, een beleggingskeuze.

De opbrengst van deze goudverkoop is geïnvesteerd in zogenaamde ‘vastrentende waarden’, zoals Amerikaanse staatsobligaties. Vastrentende waarden zijn investeringen waarbij de belegger een vast rentepercentage ontvangt. Amerikaanse staatsobligaties zijn leningen aan de Amerikaanse overheid, waarbij de overheid belooft de lening met rente terug te betalen. Deze worden als zeer veilig beschouwd omdat de kans klein is dat de Amerikaanse overheid niet aan

Deze verkoop en herinvestering zijn onderdeel van een strategie om de ‘officiële reserves’ van de CBCS te optimaliseren. Officiële reserves zijn de middelen die een centrale bank aanhoudt, zoals buitenlandse valuta en goud, om internationale betalingsverplichtingen te kunnen nakomen en de stabiliteit van de eigen valuta te waarborgen.

Antilliaans Dagblad en Extra: KPC ontkent seksuele intimidatie

Korpschef Raymond Ellis van het Korps Politie Curaçao (KPC) ontkent het ontvangen van aanklachten over seksuele intimidatie binnen het korps. Deze ontkenning volgt op berichten in de Vigilante van gisteren dat er sprake zou zijn van ongewenste intimiteiten op grote schaal binnen KPC.

De politiebonden, die een andere mening hebben, hielden een vergadering met de KPC-leiding over deze kwestie. Er wordt gesproken over een nieuw geval van seksuele intimidatie, waardoor oude gevallen weer onder de aandacht komen. Ellis bevestigt dat hij geen kennis heeft van nieuwe gevallen en benadrukt dat aantijgingen van seksuele intimidatie grote schade kunnen toebrengen aan het korps. De KPC-leiding stelt dat alle gevallen serieus worden genomen en met de nodige ernst worden behandeld.

Verder zette Ellis uiteen dat ervoor gewaakt dient te worden dat de aantijgingen van ‘vermeende’ seksuele intimidatie grote schade berokkenen aan het politiekorps en dat ‘zonder aanklacht de KPC-leiding uiteraard niets kan ondernemen.’

Dat laatste wekt gefronste wenkbrauwen. Aangifte doen bij seksuele intimidatie tussen leiding en werkbasis is niet vanzelfsprekend en sterk afhankelijk van de ruimte die iemand voelt om met zijn of haar verhaal naar ‘boven’ te stappen. De top van de politie kiest dus kennelijk voor de ouderwetse benadering, die bewezen een eventueel probleem vergroot.

Antilliaans Dagblad en Extra: CMC voert unieke herniaoperatie uit

Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft als eerste ziekenhuis in het Caribisch gebied een sleutelgat-herniaoperatie uitgevoerd, een belangrijke medische mijlpaal voor de regio.

Deze minimaal invasieve operatie, bekend als Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED), werd op 16 januari 2024 met succes voltooid door Dr. Dos Santos Rubio in samenwerking met Dr. Harhangi van het ‘Park Medisch Centrum’ Rotterdam.

Hierbij wordt een kleine snee gemaakt en een endoscoop – een dunne buis met een camera – ingebracht. Hierdoor kan de chirurg de hernia (een uitstulping van een tussenwervelschijf die op zenuwen kan drukken, wat pijn veroorzaakt) en het omliggende gebied bekijken op een monitor. Vervolgens worden gespecialiseerde instrumenten gebruikt om de hernia te verwijderen. Deze operatie duurt doorgaans slechts ongeveer 30 minuten.

De PTED-methode biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele operaties, waaronder kleinere incisies, minder littekens, snellere hersteltijden en minder postoperatieve pijn. De resultaten van een studie over de effectiviteit van deze methode zijn gepubliceerd in het British Medical Journal.

Extra: “Parlementariërs beslissen zelf of er tijd over is om naar het Tumba Festival te gaan”

De mogelijkheid voor parlementsleden om het Tumba Festival bij te wonen was weer het belangrijkste discussiepunt toen het parlement op maandag 22 januari begon met de behandeling van de begroting voor 2024.

Parlementsvoorzitter America-Francisca benadrukte dat het aan de parlementsleden zelf is om te beslissen of ze tijd hebben om het festival bij te wonen.

Het was de fractieleider van MAN, Giselle Mc William, die zei dat er bezorgdheid heerst in de gemeenschap met betrekking tot de behandeling van de begroting van 2024. “Er heerst een gevoel dat de coalitie de begroting zal haasten omdat men naar het Tumba Festival wil gaan. De MAN-fractie zal in ieder geval haar werk doen en kritisch zijn met scherpe vragen aan de ministers”, verklaarde Mc William.

Voor het parlementslid van de PAR-partij, Ana Maria Pauletta, komt het dienen van het land altijd op de eerste plaats. Zij gaf ook aan dat de ‘red carpet’ uitnodigingskaarten voor alle parlementsleden zijn aangekomen. “Alleen als er na de vergadering tijd over is, zal ik het festival bijwonen.”

Mc William, reagerend op de uitnodigingskaarten voor alle parlementsleden, zei dat ze geen ‘red carpet’ kaart heeft genomen omdat ze dit niet gepast vindt. “Als er tijd over is, zal ik zelf een kaartje kopen om naar het Tumba Festival te gaan”, zei Mc William.

Extra eindigt door te zeggen dat sommige Statenleden het belang van de begroting benadrukten en anderen spraken over het belang van culturele activiteiten.

Positief nieuws: ABC Busbedrijf krijgt 2 miljoen florin voor aanschaf 5 nieuwe bussen

Gisteren was een belangrijke dag voor ABC Busbedrijf nadat ze fondsen van de overheid hebben ontvangen voor de aanschaf van 5 nieuwe bussen om het wagenpark van 15 te vervangen die dringend vervangen moeten worden.

Een bus kost 400 duizend florin. ABC heeft een eenmalig ministerieel besluit gekregen voor een subsidie van twee miljoen extra. Dit is apart van de begroting van 2024. Dit bedrag is exclusief voor de aankoop van de vijf bussen.

Directeur van ABC Busbedrijf, John Cijntje, zei blij te zijn dat ze kunnen beginnen met 5 bussen. Deze week begint het openbaar aanbestedingsproces.

Op vrijdag zullen alle leveranciers die in aanmerking komen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de openbare aanbesteding, volgens Cijntje.

Tot slot riep de directeur op tot samenwerking om te bekijken hoe ze de rest van de te vervangen bussen kunnen aanpakken.