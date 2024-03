Media De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 28 maart 2024 Redactie 2024-03-28 - 10 minuten leestijd

Extra: Alfonso Trona ontving gistermiddag belangrijk bezoek

Ontvanger, Alfonso Trona ontving gistermiddag belangrijk bezoek. Er stonden auto’s van verschillende ministeries, inclusief die van de premier, Gilmar Pisas, geparkeerd voor het kantoor van de Ontvanger in het World Trade Center.

Het is meer dan duidelijk dat er hoog niveau overleg plaatsvond tussen het kabinet Pisas en Trona. Trona ligt onder vuur nadat de minister van Financiën, Javier Silvania, de resultaten van een onderzoek dat door het accountantskantoor SOAB op zijn instructie was uitgevoerd, had gepubliceerd.

Hierin werd het beheer van de Ontvanger in twijfel getrokken voor het verlenen van “voorschotten” op restituties. Wat precies het doel van het bezoek van de ministers was, is niet bekend.

Er wordt gespeculeerd dat ze met Trona hebben gesproken om hem te overtuigen de eer aan zichzelf te houden en zijn ontslag in te dienen. Echter, tot het moment van publicatie is EXTRA er niet in geslaagd te bevestigen of deze speculaties op waarheid berusten.

Het echte verhaal is dat Trona en Hoofd Inspectie der Belastingen Jamilia Isenia bescherming hebben van PNP. De vermoedelijke logica achter dit bezoek is dat MFK (Silvania) druk genereert om die twee, de top weg te krijgen. Overigens, Silvania heeft nog een andere redenen om dit te willen: hij heeft ooit bij de belastingdienst gewerkt en is daar weggewerkt.

Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) kondigde in 2022 al een nieuw managementteam aan. Dit team zou zowel de Inspectie der Belastingen als de Ontvanger en het Belastingaccountantsbureau aansturen. En zou verantwoordelijk worden voor de reorganisatie en modernisering van de Belastingdienst. Maar de PNP greep in.

Alfonso Trona, in reactie op rapporten over misstanden bij de Ontvanger van de belastingdienst, verklaart dat hij “geen enkel probleem” heeft en benadrukt dat hij zijn werk voor de gemeenschap naar behoren doet. Hij weigert tegenover de media verklaringen af te leggen over de situatie, aangevend dat uitleg en rechtvaardiging enkel in het parlement gegeven worden, indien dit nodig geacht wordt. Hij corrigeert een misverstand over zijn positie door te verduidelijken dat hij niet is gestopt als hoofd Ontvanger, maar dat hij gestopt is met het verstrekken van voorschotten op restituties.

Dit besluit volgt op bevindingen van overheidsaccountants over onwettige vooruitbetalingen van 5,3 miljoen gulden sinds 2018, zonder wettelijke basis of vastgelegde criteria, inclusief aan topambtenaren en (voormalige) politieke ambtsdragers.

Extra: Zita Jesus-Leito vertrekt met zetel van PAR

Na veel interne discussie werd gisteravond bekend dat Zita Jesus-Leito vertrekt met de zetel van de PAR-partij. Hierdoor wordt zij een onafhankelijk fractielid in het parlement.

Volgens de partij is op een unieke manier een beslissing genomen en uitgevoerd binnen PAR. Tijdens een vergadering van de “Partijraad” op woensdagavond, 27 maart 2024, hebben de politiek leider van PAR, Quincy Girigorie, en Zita Jesus-Leito gezamenlijk aan de leden van PAR medegedeeld dat Zita haar werk als parlementariër op een onafhankelijke manier voortzet.

Na verschillende gesprekken in het kader van het rebranding-traject van PAR om zichzelf opnieuw te positioneren voor de aanstaande verkiezingen in maart 2025, verschilden de partijleiding en mevrouw Jesus-Leito van mening over het moment en de manier waarop dit moest gebeuren, maar na enkele gesprekken vonden zij elkaar weer. Beide partijen hebben gezamenlijk besloten om hun wegen op een vriendelijke manier te scheiden, in overeenstemming met de partij-ideologie.

Dit is zeker uniek, aangezien in het verleden de redenen voor een dergelijke beslissing vaak gebaseerd waren op een drastisch meningsverschil. Het is duidelijk dat deze beslissing niet gemakkelijk was voor de betrokken partijen.

Jesus-Leito heeft vele jaren met ziel en zaligheid gediend voor het land en de PAR-partij, door goede en slechte tijden heen. Als zodanig hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk over dit traject te communiceren.

PAR erkent de noodzaak van verandering, zodat de partij de gemeenschap beter kan dienen in een nieuw tijdperk.

PAR zal altijd dankbaar zijn voor alles wat Jesus Leito heeft betekend voor de partij en de gemeenschap, en mevrouw Jesus Leito zal altijd dankbaar zijn voor alle kansen die zij heeft gekregen om de gemeenschap te dienen via PAR.

Zita Jesus-Leito begon haar carrière bij PAR, nadat zij in 2004 lid werd van de Partido Antia Restrukturá (PAR) en de politiek en het partijbestuur inging. Op drie momenten, juni 2004 – juli 2005, juni 2006 – december 2006 en juli 2007 – oktober 2010, was zij parlementslid.

In de verkiezingen van 2012 werd zij gekozen als lid van het parlement. Vanaf januari 2014 is zij de fractieleider voor de partij in het parlement van Curaçao.

Binnen PAR heeft Jesus-Leito verschillende functies bekleed in het bestuur en was zij op verschillende momenten voorzitter van het partijbestuur. Op 14 januari 2014 werd Zita Jesus-Leito gekozen als partijleider, kort nadat voormalig premier Daniel Hodge aftrad. In februari 2017 droeg Jesus-Leito deze functie over.

Op 2 juni 2017 werd zij minister van VVRP in het kabinet Rhuggenaath. Voordat zij deze functie bekleedde, was Jesus-Leito van december 2016 tot maart 2017 minister van GMN in het kabinet Koeiman.

Antilliaans Dagblad: Tuchtklacht accountants

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft, namens Ennia, tuchtklachten ingediend tegen twee voormalige externe accountants van SunResorts Ltd., het bedrijf achter Mullet Bay op Sint Maarten.

Deze klachten, ingediend op 15 maart, betreffen de overwaardering van Mullet Bay, wat een aanzienlijk risico vormde voor de financiële stabiliteit van Ennia en haar vermogen om verplichtingen aan polishouders na te komen.

De CBCS beschuldigt de accountants van het schenden van professionele gedrags- en beroepsregels, waaronder vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer in Zwolle is verzocht om gepaste tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen.

De klacht volgt op een eerdere tuchtprocedure tegen twee accountants van Baker Tilly Curaçao, gerelateerd aan de waardering van Mullet Bay, waarbij een tuchtrechtelijke maatregel werd opgelegd voor het niet herkennen van risico’s en het onvoldoende kritisch beoordelen van taxaties.

Deze kwestie onderstreept het belang van zorgvuldigheid gezien Mullet Bay’s significante waarde voor Ennia, met name in het licht van uitkeringen aan de Amerikaanse aandeelhouder Hushang Ansary, en de niet opgevolgde aanbeveling van KPMG voor een onafhankelijke taxatie in 2017.

Illustratief is dat, toen KPMG in maart 2017 adviseerde een taxatie onder leiding van een derde te laten plaatsvinden, hiermee niets is gedaan, maar – integendeel – de opdracht aan KPMG is ingetrokken.

Wie de fijne details wil weten kan op pagina 12 van het AD terecht.

Antilliaans Dagblad: Brouwerij nieuwste attractie

Curaçao is een nieuwe attractie rijker: een brouwerijcafé. ‘Swinging Old Lady Brewery’ aan de Rouvilleweg in Otrobanda verenigt ambachtelijke brouwtradities met de unieke smaken van Curaçao.

De Gouverneur en de naast gelegen Swinging Old lady brewery zijn eigendom van Coonawarra NV, waarvan het bestuur gevormd wordt door Anne-Marieke Holten en managing director Wilfred Hendriksen

Deze bevindt zich op een unieke locatie in een prachtig monumentaal pand van Monumentenzorg, gesitueerd tussen Restaurant De Gouverneur en het Harbor Hotel. Uitbater Wilfred Hendriksen van de Gouverneur heeft hiermee een toegevoegde waarde gecreëerd voor het eiland.

Met meer dan acht verschillende bieren en ruim honderd zitplaatsen is de ‘Swinging Old Lady Brewery’ een niet te missen bestemming voor iedereen, aldus de krant die letterlijk de tekst op de website heeft overgenomen.

De gelagkamer biedt een warme en gezellige atmosfeer, terwijl het buitenterras je laat genieten van de zon. Voor wie altijd al benieuwd is geweest naar de ins en outs van een brouwerij, worden er dagelijkse rondleidingen aangeboden vanaf 16:30 uur. De groepen bestaan uit tien personen en een rondleiding duurt ongeveer vijftien minuten.

Waka Waka Witbier, Salsa Saison gemberbier, Lapdance Pils, Swing Aan De Westkust IPA, Stage Diver Blond, Rumba ROGGE-PA IPA, Poco Poco Portier en de Tumba-Tripel

Een lang verborgen monumentaal pand, ‘Huize Ellis’, gelegen aan de De Rouvilleweg 7 tussen Grand Café De Gouverneur en het huidige Harbour Hotel in Curaçao, is na een veelzijdige historie en een periode van leegstand en verwaarlozing herontdekt en verjongd.

Dit pand, dat in het verleden diende als overheidskantoren, onderdeel van het Kura Hulanda hotel, en een dialysecentrum, heeft uiteindelijk een nieuwe bestemming gekregen als ambachtelijke brouwerij.

Het idee voor de brouwerij ontstond in 2019 bij een groep lokale ondernemers, die van plan waren apparatuur over te nemen van de Benoit Casper Brewery in Californië.

De uitbraak van de COVID-19-pandemie zette deze plannen tijdelijk op pauze, maar de ondernemers bleven gedreven en creëerden in de tussentijd Brasa-bier door samen te werken met een bestaande brouwerij.

Na de pandemie en met steun van de Monumentenstichting, nam de eigenaar van De Gouverneur het voortouw om het gebouw te transformeren in een microbrouwerij.

Door samenwerking met een ervaren bierbrouwer en een grondige renovatie van anderhalf jaar, kwam ‘Swinging Old Lady Brewery’ tot leven, genoemd naar de iconische Koningin Emmabrug.