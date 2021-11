Defensie onderzoekt jungletraining in Suriname

2 Gedeeld

PARAMARIBO – Het is nog niet zeker dat Nederlandse militairen weer gaan trainen in de jungle van Suriname. De laatste keer dat dat gebeurde was twaalf jaar geleden.

Suriname en Nederland zijn van plan weer een gezamenlijke militaire jungletraining uit te voeren in het tweede kwartaal van volgend jaar, maar Defensie zegt dat het besluit nog niet is genomen. Wel zijn er twee Nederlandse verkenningsmissies naar Suriname gestuurd. Volgens een Surinaamse woordvoerder is het plan dat ongeveer 250 Nederlandse militairen en rond de vijftig Surinaamse soldaten meedoen aan de jungletraining.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures