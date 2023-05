Doden bij vuurgevecht met Surinaamse politie 

Bij een vuurgevecht tussen burgers en de politie in het Surinaamse dorp Pikin Saron zijn twee doden en meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant.net. Het dorp ligt ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Paramaribo.

Het is al enige tijd onrustig in het gebied dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, goud en andere delfstoffen.

Volgens verschillende media zijn zeker tien trucks, die met boomstammen waren beladen in brand gestoken. Het lokale politiebureau brandde volledig uit.

Ook in het nabijgelegen Maripaston was het onrustig. Werknemers van staatsmijnbedrijf Grassalco waren er gegijzeld door dorpsbewoners, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten, aldus Waterkant.net.

Dorpshoofden

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname , Vids, is gisteravond in een spoedvergadering geweest met de regering om de geëscaleerde situatie te bespreken.

Vids-voorzitter, Muriel Fernandes, geeft aan dat het al een tijdje broedt onder de Inheemse bevolking die het gevoel heeft stiefmoederlijk te worden behandeld.

De Inheemse bevolking eist onder meer dat hun rechten gerespecteerd worden en dat domeingronden, uitgegeven aan derden, worden aangepakt.

Vervolggesprek

Binnen twee weken komt er een vervolggesprek. Ook zal gezamenlijk met het ministerie nagetrokken worden welke gronden aan derden zijn uitgegeven. Hierna zal in overleg beslist worden wat er met deze gronden zal gebeuren.