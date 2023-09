Dominicaanse autoriteiten leveren Nederlandse drugshandelaar uit aan Nederland

WILLEMSTAD – De Dominicaanse autoriteiten hebben afgelopen donderdag de Nederlander Terence Angelo Richard de Vries uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd in april gearresteerd in Santo Domingo, samen met Urvin ‘Nuto’ Wawoe en Dennis Goedee, op verdenking van drugshandel en witwassen. De arrestatie volgde op een uitleveringsverzoek vanuit Nederland.

De drie Nederlanders worden geïdentificeerd als leden van de criminele organisaties van de Mocro Maffia. Het Openbaar Ministerie beschouwt Wawoe als een van de belangrijkste leiders van de No Limit Soldier-bende op Curaçao en Nederland, die zich bezighoudt met drugshandel, wapenhandel en moord in verschillende landen binnen het Koninkrijk.

Dennis Goedee wordt in verband gebracht met bedreigingen aan het adres van het Nederlandse Koningshuis, waaronder prinses Amalia. De mannen leefden al een tijd in de Dominicaanse Republiek, vermoedelijk om te ontsnappen aan vervolging of arrestatie in Nederland.

Ontkomen

In 2018 werd De Vries door een Nederlandse rechtbank veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor drugshandel en witwassen. Maar hij wist te ontkomen en buiten bereik te blijven van Justitie in Nederland, tot zijn arrestatie in april van dit jaar in de Dominicaanse Republiek.

Afgelopen donderdag kwamen vier Nederlandse agenten aan in de Dominicaanse Republiek en namen De Vries in hechtenis om hem naar Nederland te vervoeren, waar hij zijn opgelegde straf zal uitzitten.

Het lijkt erop dat het uitleveringsproces voor Wawoe en Goedee langer zal duren. Beiden hebben via een wrakingsverzoek gevraagd om een volledige vervanging van het Dominicaanse gerechtelijke team en de openbaar aanklagers die hun zaak behandelen.