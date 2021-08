Dreams en Sunscape worden Hyatt Hotels

36 Gedeeld

Foto’s – Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino en Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino.

WILLEMSTAD – Hotelketen Hyatt heeft de Apple Leisure Group (ALG) overgenomen. Daaronder vallen onder andere twee op Curaçao gevestigde hotels, namelijk Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino en Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino.

De overname wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 afgerond. De naam Hyatt is niet onbekend op Curaçao. Het Santa Barbara opende onder de naam Hyatt Regency, maar de eigenaar van het resort verbrak in 2013 het contract met de eigenaar van Hyatt omdat bepaalde doelstellingen niet werden behaald en ging toen vervolgens een samenwerking aan met Benchmark Hospitality International, volgens het Antilliaans Dagblad.

