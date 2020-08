Echt geen salarisverhoging ministers

30 Gedeeld

Willemstad – Er is echt geen sprake van een salarisverhoging voor ministers en parlementariers in de hoogste ambtenarenschaal. Dat benadrukt de regering.

In een berekening van het minsterie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, die in handen is van het Antilliaans Dagblad, blijkt dat zowel in schaal 17, als in schaal 18 een nettosalaris van 8882 gulden overblijft. Ook het pensioen wordt niet verhoogd.

De vakbonden, maar ook de MFK, gaan niet akkoord met dit antwoord en eisen verdere uitleg.

