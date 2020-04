Eén arrestatie tijdens avondklok

99 Gedeeld

foto: èxtra



De politie heeft gisteravond één arrestatie verricht vanwege de avondklok. Op de Gosieweg bij Brievengat wilden ze na 9 uur een chauffeur controleren, maar die ging er als een speer vandoor.



De achtervolging duurde niet lang, want de auto crashte vlakbij de rotonde van Jongbloed. De bestuurder raakte daarbij gewond en moest verzorgd worden door ambulance personeel. Zijn auto is in beslag genomen.