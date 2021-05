Een op de tien appartementen in april bezet

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Slechts een op de tien appartementen op Curaçao was in april bezet, Dat meldt CASHA, de belangenvereniging van kleine ondernemers actief in de toeristische sector.

De cijfers komen uit onderzoek van 31 accommodaties. Veertien hadden in de maand april zelfs helemaal geen gasten. De cijfers zijn een halvering ten opzichte van maart, toen nog 25 procent van de kamers bezet was. Casha zegt dat de coronamaatregelen hen harder treft dan grotere resorts die eigen restaurantfaciliteiten of strand hebben.