Eerste KLM Dreamliner op Hato

479 Gedeeld

foto: èxtra

Voor het eerst is er een Dreamliner van de KLM geland op Hato. Dat gebeurde gisteren. Het toestel blijft een nacht over zodat de bemanning niet hoeft te worden gewisseld.



Vandaag vertrekt het toestel weer naar Amsterdam. De Dreamliner 787/9 wordt voorlopig ingezet in plaats van de veel grotere Dreamliner /10. Die geldt als de officiële opvolger van de KLM Boeing 747-400, die afgelopen zaterdag voor het laatst vloog op Curaçao.