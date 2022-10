Eerste oefening met MQ-9 en mariniers op Curaçao

WILLEMSTAD – Defensie heeft voor het eerst geoefend met de onbemande MQ9, een zogeheten ‘Remotely Piloted Aircraft System’. De oefening vond plaats op de luchthaven van Curaçao.

Caribbean Pirates, zo heet die oefening waarin de Joint Terminal Attack Controllers van het Korps Mariniers en 306 Squadron voor het eerst samenwerken.

“Voor ons is het weer een stap verder in het operationele test- en evaluatieproces van het Nederlandse 306 Squadron”, zegt kapitein Bram, site lead op de Amerikaanse basis FOL op Hato-airport.

Een belangrijk deel van ‘zijn’ squadron, aangevuld met een bewakingsgroep van de Object Grondverdediging van de luchtmacht, is niet zomaar op Curaçao geplaatst.

De weersomstandigheden zijn nu eenmaal beter dan in ons land. Komt nog eens bij dat het aantal vliegbewegingen van de burgerluchtvaart op het eiland ook in het niet vallen bij die boven Nederland.

De MQ-9 is weliswaar onbemand, maar de stuurknuppel moet wel degelijk in handen zijn van een ervaren vlieger. Het is daardoor een Remotely Piloted Aircraft System.

Het toestel heeft een radar en middelen voor satellietcommunicatie. De MQ-9 is dankzij besturing per satelliet wereldwijd te bedienen. Dankzij de satellietverbinding is het ook mogelijk dat beeldanalisten de data van de camera vrijwel direct zien.

Zij kunnen op hun beurt deze beelden of andere inlichtingenproducten direct doorzetten naar militairen in het veld. Het toestel heeft onderaan de vleugels een aantal ophangpunten. Die zijn te gebruiken voor extra brandstoftanks of aanvullende observatie- of wapensystemen.

Het test- en evaluatieproces beslaat in principe de rest van het jaar. In die periode test het luchtmacht-detachement het toestel, de radar, de camera’s en het grondstation verder.

Daarnaast wordt natuurlijk ook alvast het operatieconcept in de praktijk getest, inclusief tactieken en procedures. Wanneer alles is afgerond, is de eenheid zogenoemd inzetgereed.

Het 306 Squadron zal uiteindelijk vanaf Vliegbasis Leeuwarden gaan opereren, al blijft er ook een detachement in de West voor het ondersteunen van het test- en evaluatieprogramma.

In de Defensienota is opgenomen dat nog eens vier Reapers versneld worden gekocht, waardoor het totale aantal op acht komt. Ook is de wens uitgesproken de toestellen te bewapenen.