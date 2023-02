Eerste verkeersdode bij ongeluk Koraal Partier

WILLEMSTAD – Bij een ongeluk in Koraal Partier is afgelopen zaterdag een dode gevallen. Het gaat om de 64-jarige Sherman Ceferino Marceli. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in het verkeer op Curaçao dit jaar.

Het verkeersongeval vond plaats op de kruising Hensley “Bam Bam” Meulensweg en kaya Harmonia, net tegenover de afslag naar Ronde Klip.

Het is bekend dat er hard wordt gereden op de weg naar Santa Catharina. Het zicht bij deze kruising is voor automobilisten, die de hoofdweg op draaien, niet altijd goed doordat het zicht belemmerd wordt vanwege slecht onderhoud van de begroeiing langs de weg.

Bij het ongeluk waren drie auto’s betrokken en werden twee slachtoffers met een ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerd.

Gisteren ontving de politie rond 10.00 uur ’s ochtends een melding dat het slachtoffer was overleden in het CMC als gevolg van de verwondingen die hij had opgelopen.