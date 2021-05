Eindexamens 2021 zijn begonnen voor 1900 leerlingen

WILLEMSTAD – De eindexamens havo en vwo zijn gisteren begonnen. Morgen beginnen de examens voor het vsbo. Ruim 1900 leerlingen blokken de komende drie weken in de examenbankjes. Dat zijn er 300 minder dan vorig jaar.

In totaal doen 1310 vsbo-leerlingen, 444 havo- en 149 vwo-examenkandidaten mee. Vanwege corona is het aantal centrale examens voor het vsbo aangepast en zijn er extra herkansingen bij onvoldoendes. Voor havo/vwo is bepaald dat één onvoldoende voor een niet-kernvak niet meegeteld wordt, als de kandidaat daar door zou zakken.