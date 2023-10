Eis van zware celstraffen voor dood dj Martina in Rotterdam

ROTTERDAM – Voor de moord op de Curaçaose dj en muziekproducer Siki Martina, heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam zware celstraffen van twaalf en zestien jaar geëist tegen twee verdachten. Het incident vond plaats op een parkeerdek bij metrostation Coolhaven.

De 31-jarige Martina werd neergeschoten in het bijzijn van zijn neef. Hoewel het onduidelijk is wie het fatale schot heeft gelost, zijn er dertig kogelpatronen van verschillende kalibers gevonden. Er wordt vermoed dat er over en weer is geschoten met drie verschillende vuurwapens.

Christopher L. (32) en Ruchelo C. (33) stonden terecht voor medeplegen van doodslag. Tegen L. is de hoogste straf geëist vanwege een aanvullende beschuldiging van poging tot doodslag op Martina’s neef.

Een dramatisch moment vond plaats in de rechtbank toen L. tijdens de zitting plotseling werd aangevallen door de neef van het slachtoffer. De parketpolitie moest ingrijpen om de rust te herstellen.

Het OM stelt dat L. en C. van plan waren Martina en zijn neef te beroven van € 3.200, bedoeld voor de aankoop van MDMA. Wat bedoeld was als een ‘ripdeal’, mondde uit in een vuurgevecht. Er wordt aangenomen dat beide verdachten hun wapens tegelijk trokken, met een commando om te schieten.

De officier van justitie benadrukte de toenemende golf van geweld in Rotterdam en de impact daarvan op de veiligheidsgevoelens van de inwoners. Het incident rond Martina werd door de aanklager omschreven als ‘een rampzalige dag’. Tijdens de schietpartij raakte één kogel zelfs een appartement, wat de bewoners de schrik van hun leven gaf.