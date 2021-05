EZ Air geeft geen geld terug bij annulering

KRALENDIJK – EZ Air houdt zich niet aan de wettelijke verplichting om passagiers te compenseren wanneer een vlucht geannuleerd wordt. Dat zegt consumentenbond Unkobon op Bonaire.

Volgens EZ Air biedt de maatschappij altijd aan om later een andere vlucht te nemen. Maar als je dat niet wilt, ben je je geld kwijt of krijg je een boete op je ticket, aldus Unkobon. Die vindt dat schandalig omdat de annulering niet de fout van de passagier is. Unkobon roept gedupeerden op zich te melden bij de bond.