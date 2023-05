Financiële impasse ADC en CMC: overheid springt bij met voorschot van acht ton 

WILLEMSTAD – Een betalingsgeschil tussen het Analytisch Diagnostisch Centrum ADC en het Curaçao Medical Center CMC heeft ertoe geleid dat minister van Financiën, Javier Silvania, afgelopen vrijdag een voorschot van 800.000 gulden heeft gegeven aan het landslaboratorium.

Dit bedrag dient volgens minister Silvania te worden gezien als een tijdelijke oplossing voor de liquiditeitsproblemen van ADC.

Sinds vorig jaar is er een situatie van frictie en spanning tussen ADC en CMC, vanwege dubbele facturering die ADC naar CMC stuurde. De situatie is zo ver gekomen dat CMC een brief heeft gestuurd naar ADC om aan te geven dat zij niet langer met hen willen werken.

Het probleem ligt bij de facturering die het ADC-laboratorium doet aan het ziekenhuis. De specificaties van ADC’s facturering aan CMC lopen in de tientallen miljoenen.

Het was tijdens de Covid-pandemie dat CMC ontdekte dat er iets mis was met de ADC-factuur. Een voorbeeld is dat CMC ontdekte dat de laboratoriumkosten voor één patiënt op de intensive care 148.000 gulden bedroegen. Hier merkte CMC dat er iets niet klopte, en begon een onderzoek. Op basis van dit onderzoek werd ontdekt dat bepaalde facturen niet correct waren.

Uiteindelijk heeft ADC aan CMC bijna tien miljoen gulden gecrediteerd. De controle van 2022 ontbrak nog. Omdat CMC deze fout in november 2020 ontdekte, duurde het tot 2021 voordat de eerste factuur werd ontvangen. Gezien dit voorschot is de situatie tussen CMC en ADC nog niet opgelost.