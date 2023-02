Flow- en Aqualectra-kabels in brand

WILLEMSTAD – Gisteravond moest de brandweer van Rio Canario uitrukken vanwege brandende kabels van Flow en Aqualectra. Verschillende kabels verbonden door lantaarnpalen stonden in brand.

Experts van de twee bedrijven waren snel ter plaatse en constateerde dat de branden ontstaan waren door een zogenaamde breuk van de fiber-optic kabels van Flow.

De brand had gevolgen voor diverse wijken die te maken kregen met internet storingen. Onder andere in Kwartier, Amerikanenkamp, Sun Valley, Suffisant, Muizenberg, Dein, Rio Canario, Brievengat, Matancia en omgeving hadden last van onderbrekingen.