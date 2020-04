De toeristen op Curaçao zijn verdwenen en het openbare leven op het eiland ligt nagenoeg stil door de corona crisis. De meeste mensen zitten bijna de hele dag thuis, wachtend op betere tijden. Wil je deze tijd nuttig besteden? Ga studeren tijdens de corona crisis op Curaçao. Start vandaag nog met een nieuwe opleiding of cursus! Begin bijvoorbeeld met het leren van een nieuwe taal. Of start met een opleiding op MBO of HBO niveau om zo jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Door de corona crisis zijn de scholen en opleidingsinstituten gesloten. Klassikaal lesgeven is niet toegestaan. De meeste scholen en opleidingsinstituten kiezen ervoor om hun lessen online voort te zetten, om zo toch de studenten te kunnen blijven bedienen. Wil je een ruime keuze qua opleidingen en cursussen die je vanuit huis kunt volgen, kies dan voor een thuisstudie.

Voordelen thuisstudie

Een thuisstudie heeft als grote voordeel dat je waar en wanneer je wilt kunt studeren. Of je nu op Curaçao woont of in Nederland, jouw locatie is niet van belang. Ook kun je zelf kiezen wanneer je tijd aan jouw opleiding wilt besteden. Heb je nu veel tijd, dan kun je extra snel door de lesstof heen. Kun je straks weer aan het werk, dan kun je een thuisstudie eenvoudig combineren met jouw baan.

Een ander voordeel van een thuisstudie is dat je kunt starten wanneer je wilt. Je hoeft dus niet te wachten tot het nieuwe schooljaar begint. Meld je aan en begin vandaag nog met een nieuwe cursus of opleiding. Ook het tijdsverschil is geen issue. Je kunt de opleiding of cursus volgen op een tijdstip wanneer jou dat het beste uitkomt. En heb je vragen tijdens de lessen? Dan kun je je eigen docent in de digitale leeromgeving benaderen.

Leer Papiaments

Woon je al een tijdje op Curaçao, maar spreek je nog geen of onvoldoende Papiaments? Of ga je in de toekomst stage lopen of werken op Curaçao? Dan is dit het moment om Papiaments te leren. Je communiceert dan veel makkelijker met de lokale bevolking op het eiland. Je knoopt dan eenvoudiger een gesprek aan met jouw buurman of buurvrouw. En tijdens jouw werk of stage begrijp je wat jouw collega’s bedoelen.

Als je de beginnerscursus Papiaments volgt, kun je al binnen enkele weken een eenvoudig gesprekje in deze taal voeren. Naast het verstaan en spreken van de taal, komt ook het schrijven en lezen van Papiaments aan bod in de cursus. Natuurlijk is het ook leuk om deze cursus te volgen als je van plan bent om op vakantie te gaan naar Curaçao. De lokale bevolking waardeert het enorm wanneer zij in hun eigen taal worden aangesproken.

Begin aan een MBO of HBO opleiding

Wist je dat het ook mogelijk is om een MBO, HBO of zelfs een Master opleiding vanuit huis te volgen? Misschien denk je erover om te solliciteren naar een managementfunctie? Of wil je zelfs een carrièreswitch maken? Dan is dit het moment om aan een nieuwe opleiding te beginnen en je CV een ‘boost’ te geven.

Wil je een door de overheid erkende opleiding volgen, let er dan op dat het examen voor de opleiding meestal in Nederland moet worden afgelegd. Dat kan vaak op een zelfgekozen dag. Er zijn meerdere locaties in Nederland waar de examens worden afgenomen.

Naast deze erkende opleidingen zijn er ook tal van beroepsgerichte cursussen op allerlei gebieden die je kennis en kunde vergroten. Deze cursussen worden in veel gevallen niet afgesloten met een eindexamen, dus zijn vanaf waar ook ter wereld te volgen en af te ronden.

Welke cursus of opleiding ga jij volgen?

Besteed jouw tijd nuttig en begin vandaag nog met een nieuwe opleiding of cursus. Zodra het toerisme en daarmee ook de werkgelegenheid weer op gang komt, ben jij er helemaal klaar voor. En zo’n nieuwe opleiding of cursus doet het goed op jouw CV. Je hebt al snel een streepje voor op andere sollicitanten.

Ben je er nog niet helemaal uit wat het beste bij jou past? Dan kun je van de mogelijkheid gebruik maken om gratis proeflessen te volgen. Ook is er een digitale brochure, met een overzicht van alle opleidingen. Deze brochure kun je gratis aanvragen en ontvang je dan per e-mail. Zo kun je in alle rust een goede keuze maken passend bij jouw loopbaan.