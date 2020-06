Gebruik de handige web app van Curacao.nu

13 Gedeeld

Wil jij eenvoudig op de hoogte blijven van het nieuws op Curaçao? Plaats dan een handige snelkoppeling (web app) op het scherm van jouw mobiel of tablet. Met één druk op de snelkoppeling kom je direct op curacao.nu, dé nieuwswebsite van Curaçao.

Een web app is een app die exact hetzelfde doet als een normale app, maar aangestuurd wordt door een website. Je kunt deze web app niet verkrijgen via de app store. Maar je kunt de web app eenmalig oproepen via de zoekmachine, waarna deze op jouw scherm blijft staan. De web app leidt direct naar onze website.

Wil jij weten hoe je de handige web app installeert op jouw mobiel of tablet? Lees hieronder de beschrijving zodat ook jij de web app snel en eenvoudig kunt gaan gebruiken.

Heb je een Android telefoon?

Volg de onderstaande stappen om de web app eenmalig te installeren op jouw beginscherm:

Ga via de browser naar curacao.nu Klik rechtsboven op het ‘meer’ icoontje (dat zijn drie puntjes onder elkaar) en selecteer ‘Add to Home Screen’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Voer een naam, Curacao.nu, in voor de snelkoppeling en klik op ‘Toevoegen’.

Heb je een Iphone?

Volg de onderstaande stappen om de web app eenmalig te installeren op jouw beginscherm:

Open Safari en ga naar curacao.nu Klik op het ‘delen’ icoontje in de werkbalk onderaan Klik op de knop ‘Add to Home Screen’ of ‘Zet op beginscherm’ Voer een naam, Curacao.nu, in voor deze snelkoppeling en klik op ‘voeg toe’.

Je kunt vanaf nu op jouw mobiele telefoon of tablet gebruik maken van alle mogelijkheden die de web app van Curacao.nu biedt. Met één druk op de snelkoppeling kom je direct op onze website en lees je het laatste nieuws. Zet de web app vandaag nog op jouw telefoon of tablet en ervaar het gemak!

Handige instructievideo voor Iphone

