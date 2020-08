‘Geen corona uittocht uit Curaçao’

Willemstad – Geen corona-uittocht. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend. Volgens de krant bijkt uit cijfers van Kranshi dat er geen sprake is van een massale uittocht na de coronamaatregelen die de regering in maart heeft genomen. Het aantal mensen dat komt en gaat is in vergelijking met vorig jaar juist afgenomen.

Van januari tot en met juli hebben zich dit jaar afgerond drieduizend mensen uitgeschreven en twaalfhonderd ingeschreven. Vorig jaar vertrokken er vierduizend en kwamen er tweeduizend naar ons eiland.

De daling is waarschijnlijk het gevolg van het stilleggen van het luchtverkeer op Curaçao vanwege Corona.

