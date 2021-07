Geen nieuwe coronapatiënten erbij

WILLEMSTAD – Opnieuw is er op Curaçao niemand positief getest. In totaal werden er gisteren 1263 testen afgenomen. In het ziekenhuis liggen nog steeds vier patiënten, maar één patiënt is verhuisd naar de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases is 19, en dat zijn er drie minder dan de dag ervoor. Bijna 79.000 mensen zijn inmiddels volledig gevaccineerd. 10.000 mensen wachten op hun tweede prik. Ruim 1100 mensen krijgen deze week hun eerste prik.

