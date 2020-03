Willemstad – Geld overmaken naar iemand met een rekening bij een andere bank gaat binnenkort nog maar een paar seconden duren. En geen dagen zoals dat nu nog het geval is. En dan ook nog eens 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar.

De Centrale Bank heeft een contract afgesloten met het Instant Payments bedrijf equensWorldline, een dochteronderneming van Worldline, de Europese leider in de betaal- en transactiedienstensector.