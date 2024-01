Gerrit Schotte blijkt toch adviseur van woningstichting FKP

WILLEMSTAD – Uit een recent onthulde e-mail blijkt dat de voormalige premier van Curaçao, Gerrit Schotte, toch als adviseur betrokken is geweest bij de Fundashon Kas Popular (FKP), de woningstichting op Curaçao.

In de e-mail wordt Schotte bedankt voor zijn voor zijn ‘kennis, vaardigheden en vastberadenheid’, waarvoor hij naar verluidt 8000 gulden per maand ontving.

Dit nieuws brengt minister Charles Cooper, een vriend van Schotte, in een lastig parket, aangezien hij eerder ontkende van Schotte’s betrokkenheid bij FKP op de hoogte te zijn.

Parlementariër Ana Maria Pauletta heeft nu sterke kritiek geuit op minister Cooper, waarbij ze stelt dat hij wel degelijk wist van Schotte’s rol bij de woningstichting.

Betrokkenheid

Zij refereert aan eerdere vragen aan minister Charles Cooper over de vermeende betrokkenheid van Schotte bij FKP als consultant. Zij benadrukt dat Cooper en Arthur Con van FKP destijds hebben verklaard dat Schotte geen consultant is en niet betrokken is bij FKP en projecten in Rif en andere gebieden.

Ongeveer een jaar geleden werden foto’s gepubliceerd van Schotte samen met Rudney Garmers, voormalig Statenlid voor MFK en anderen in het Rif-gebied, waar FKP-huizen staan.

Ook werd bekend dat FKP een Letter of Intent had ondertekend met het bedrijf van Garmers, HD&M Urban Village Management, voor de verkoop van FKP-eigendommen.

Dit was aanleiding voor de PAR-fractie om een vergadering aan te vragen om te begrijpen wat er speciaal is aan het Rif/Otrobanda-gebied en waarom er interesse is in het kopen van bepaalde monumenten daar.

Mi Casa

Er zijn ook geruchten dat Schotte betrokken zou zijn bij het Mi Casa-project als tussenpersoon. Recentelijk heeft de FKP een claim ingediend bij Giro Settlement Holding voor de negentien miljoen gulden die het nog tegoed heeft. Dit leidde tot vragen in het parlement over FKP’s intenties om haar geld terug te krijgen, inclusief het gebruik van een incassobureau.

Op deze vraag antwoordde FKP-directeur Arthur Con dat dit niet het geval is. De vraag werd gesteld vanwege geruchten dat ook het incassobureau betrokken zou zijn bij Schotte.

Integriteit

Deze onthulling roept vragen op over de transparantie en integriteit binnen de overheid en de woningstichting FKP. Vooral vanwege de relatie tussen minister Cooper en partijgenoot Gerrit Schotte en ex-MFK-parlementarier Rudney Garmers.

De onthulde e-mail suggereert volgens Pauletta dat Cooper het parlement opzettelijk heeft misleid om zijn partijgenoten van MFK te bevoordelen.