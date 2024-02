Gran Marcha start dit jaar later

WILLEMSTAD – Een belangrijke wijziging in de planning van het Carnaval 2024 op Curaçao: de traditionele Grote Mars op zondag 11 februari begint drie uur later. In plaats van de start om 10.00 uur ‘s ochtends, vertrekt de eerste groep om 13.00 uur ‘s middags.

De beslissing is genomen door de minister van Cultuur, Sithree van Heydoorn, in overleg met het ministerie van Justitie, de politie, de Vereniging van Carnavalsgroepen Curaçao (AGKK) en de Stichting Ontwikkeling Carnaval Curaçao (FDKK).

Het besluit is genomen vanwege het fors aantal minder groepen dat deelneemt. Maar het verlaten van de starttijd is ook bedoeld om de autoriteiten en de deelnemende groepen voldoende tijd te geven om eventuele onvoorziene omstandigheden op de ochtend van de parade aan te pakken.

Afgelopen week ging het mis bij het kindercarnaval, toen de politie te laat aan de controles van de trailers en chauffeurs begon en er daardoor gaten ontstonden in de mars.

Tegelijkertijd wordt een beroep gedaan op de groepen om ervoor te zorgen dat alle deelnemers en eventuele voertuigen op tijd zijn op de afgesproken locatie, zodat de mars punctueel kan beginnen en volgens planning kan eindigen, conform het decreet uitgevaardigd door het ministerie van Justitie.

“Deze aanpassing in het schema zorgt ervoor dat we een soepeler verloop van de parade kunnen garanderen en dat alle betrokkenen kunnen genieten van een feestelijke, georganiseerde dag,” aldus Van Heydoorn.