Groep kinderen wordt onwel in het SDK-sportcomplex

WILLEMSTAD – Een groep kinderen tussen veertien en zeventien jaar oud is gisteren onwel geworden in het SDK-sportcomplex in Brievengat. Minstens elf sporters moesten naar het CMC worden gebracht. Een leerling raakte in shock bij het zien van zijn broer, die ziek op de grond lag.

Volgens FDDK, de beheerder van het sportcomplex, vertoonden de vsbo-scholieren van de Lauffer school symptomen van hyperventilatie en trillingen. FDDK heeft in samenwerking met GGD het Analytisch Diagnostisch Centrum ADC gevraagd om monsters van het water te nemen.