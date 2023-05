Groot groen energieproject voor Curaçao 

WILLEMSTAD – Steamboat Fuels gaat bij Bullenbaai een fabriek bouwen waar biobrandstoffen zullen worden geproduceerd. De biobrandstof is afkomstig van hernieuwbare grondstoffen die worden voorbehandeld en uiteindelijk worden omgezet in hernieuwbare brandstof.

De productie-installatie heeft een capaciteit van 13.000 vaten per dag, die wordt verfijnd op consumentenniveau en geëxporteerd naar relevante markten.

Curaçao wordt door het bedrijf gezien als een land met strategische voordelen voor dit soort productieactiviteiten. Er is geschikte grond, een bestaande maritieme infrastructuur die kan worden gebruikt om een raffinaderij te ondersteunen, er is ervaren raffinaderijpersoneel en een gunstig internationaal handelskader dat voorziet in markttoegang voor producten van Curaçaose oorsprong. Daarnaast kent Curaçao een gunstig belastingregime voor export-exportgerichte productie.

Volgens Steamboat Fuels heeft het bedrijf een substantiële economische impact vanwege de gunstige bouwkosten gedurende een ontwikkelingsperiode van 24 maanden, dat werkgelegenheid biedt voor duizend bouwbanen. De verwachte jaarlijkse inkomsten zijn meer dan 1,5 miljard dollar per jaar.

Banen

Er komen ongeveer vijfhonderd voltijds direct tewerkgestelde banen voor geschoolde arbeidsplaatsen tijdens operaties en er is vraag naar ondersteuning van zelfstandige lokale aannemers gericht op de raffinaderij-industrie.

De groene energieproductie helpt de economie van Curaçao te diversifiëren, terwijl gebruik wordt gemaakt van het gespecialiseerde oude personeelsbestand in traditionele raffinaderijactiviteiten.

Vergunning

Steamboat Fuels heeft al alle benodigde vergunningen ontvangen om de voorbehandelingsinstallatie te starten en is bezig met het afhandelen van de vergunningen voor de raffinaderij, waardoor de duurzame productievoetafdruk van Curaçao wordt uitgebreid.