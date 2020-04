70 Gedeeld

Foto Tim van Dijk

Philipsburg – De autoriteiten van Sint-Maarten adviseren bewoners in de middenregio ramen en deuren gesloten te houden.



Gisteren brak er brand uit op de heuvels die verschillende huizen bedreigde en het gebied overspoelde met dikke rook. Er is voldoende water om de brand te lijf te gaan, maar de brandweerauto’s kunnen er moeilijk komen vanwege de smalle en steile wegen.



Het is nog niet duidelijk of de brand is aangestoken.