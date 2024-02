Gwendell Mercelina moet zelf juridisch advies inwinnen over aangifte enqûetecommissie

WILLEMSTAD – De enqûetecommissie naar besluitvorming en kostenoverschrijding van het nieuwe ziekenhuis moet zelf juridisch advies inwinnen over de uitvoering van hun mandaat. Dit schrijft de voorzitter van de Staten aan commissielid Gwendell Mercelina. Zij zegt geen autoriteit te hebben om op het verzoek van de PNP-politicus in te gaan.

Zijn oproep voor juridisch advies volgde na onduidelijkheid van zijn kant over de bevoegdheid van de commissie om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Met zijn oproep bracht hij de commissie onder leiding van Eduard Braam ernstig in verlegenheid.

In de brief, stelt de Statenvoorzitter dat de vraag of de enquêtecommissie binnen haar bevoegdheden handelde alleen beantwoord kan worden met toegang tot specifieke informatie die momenteel alleen bij de commissie zelf ligt.

Gwendell Mercelina had verzocht om dringend juridisch advies, maar zonder een eind- of voorlopig rapport van de enquêtecommissie, staat het parlement volgens voorzitter Charetti America-Francisca machteloos.

Mercelina’s verzoek kwam na twijfels over de bevoegdheid en verplichting van de enquêtecommissie om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie, een stap die mogelijk de verantwoordelijkheid van de Staten zou kunnen zijn.

De Voorzitter adviseert Mercelina nu om zijn verzoek direct aan de enquêtecommissie te richten, gezien zij de nodige fondsen en vrijheid hebben om experts in te schakelen conform hun instellingsbesluit.