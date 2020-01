Heb jij weleens een vacature online geplaatst?

5 Gedeeld

Is het jullie ook opgevallen? Wij zien dat er hopi vacatures op de eilanden zijn. De werkgever is hard op zoek naar de juiste professional. Het is een kunst om goede mensen te vinden. Maar hoe bereik je die ideale kandidaat nou eigenlijk?

Werven via social media kanalen

Je ziet steeds vaker dat de werkgever medewerkers vindt via de social media kanalen. Het grote voordeel van recruitment via social media is dat het aantal gebruikers hiervan de afgelopen jaren sterk is toegenomen en blijft toenemen. Online heb je een véél groter en gerichter bereik onder werkzoekenden wanneer je dit vergelijkt met offline, de krant. Net zoals bij de verkoop van jouw producten of diensten gebruiken wij social media kanalen zoals, Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram voor het bereiken van werkzoekenden.

Bonaire.nu heeft het afgelopen jaar ruim 200 vacatures geplaatst, dat is een groei van 30% ten opzichte van 2018. Met een bereik van ruim 20.000 volgers op Facebook, Instagram en Twitter kunnen we zeggen dat wij hét platform hebben om jouw vacature te promoten. We zijn heel blij met deze groei, je ziet wekelijks meer vacatures voorbij komen, er wordt meer over gesproken, het wordt vaker gedeeld. Hierdoor weten de potentiële kandidaten ons inmiddels goed te vinden op de diverse kanalen.

Zorg dus voor een goede social media pagina

Wanneer jouw potentiële kandidaat jouw vacature heeft gelezen gaat hij of zij ALTIJD de social media kanalen bekijken. Zorg daarom voor volledige en aantrekkelijke social media pagina’s. Door het regelmatig plaatsen van pakkende foto’s en berichten ben je actief bezig met jouw ’employee branding’. Met ’employee branding’ zorg jij ervoor dat een werkzoekende jou verkiest boven de concurrent. Social media is het middel om hieraan kracht te geven.

Wil je jouw vacature bij ons plaatsen? Of kunnen wij jou helpen bij de aantrekkelijkheid van jouw bedrijf op social media? Neem dan direct contact op met ons via vacatures@abconlinemedia.com t.a.v. Melanie Zandwijk

Kan ik op Curacao.nu een vacature plaatsen? Jazeker kan dat, neem contact met ons op of vul het formulier in op: Vacature plaatsen Hoelang blijft een vacature staan op Curacao.nu? Jouw vacature blijft 60 dagen staan, daarna kun je hem verlengen. Mocht je al eerder de juiste kandidaat gevonden hebben, dan kun je ons dit laten weten en verwijderen wij de vacature direct. Wordt de vacature ook gedeeld op social media? Ja wij delen jouw vacature op Facebook, Instagram en Twitter, dit is een publiek van 20.000 lezers.