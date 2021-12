Herontwikkeling Plazagebied krijgt steeds meer vorm

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – De plannen voor de herontwikkeling van het Plaza-gebied in Punda krijgen steeds meer vorm. Dat meldt het Algemeen Pensioenfonds Curaçao.

Ontwikkelpartner Heritage Plaza Consortium krijgt input van onder andere monumentenorganisaties. De waterfortboogjes zijn een integraal onderdeel daarvan. Uitgangspunt is om die toegankelijk te maken voor het publiek via een wandelpromenade en de boogjes zelf in te vullen met diverse functies, zoals wonen, een arts & culture centrum, onderwijs, boetiekhotel, horeca en een hoogwaardige openbare ruimte. In de loop van volgend jaar worden de plannen definitief en de vergunningen daarvoor aangevraagd. Daarna kan de bouw beginnen.

