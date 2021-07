Herstel toerisme Curaçao is in juni begonnen

WILLEMSTAD – Ruim 12.000 Nederlanders kwamen in juni op vakantie naar Curaçao. 55 procent van hen boekten een hotel of een resort. Ook het aantal Amerikaanse toeristen was hoger dan ervoor.

Bijna 5.000 landden op Hato voor een vakantie. Met meer dan 21.000 stay-over toeristen is het herstel volgens de CTB echt begonnen. Half mei kondigde de Nederlandse regering een positief reisadvies aan voor Curaçao.

Eind mei heeft ook Duitsland het reisadvies aangepast en verlaagde de VS het risico op reizen naar Curaçao van niveau 4 naar niveau 2.

