Het weer op Curaçao voor donderdag 17 september

Willemstad – Het is half bewolkt en benauwd met een kans op een plaatselijke (onweers)bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal zwak tot matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 14 knopen).

Weeroverzicht donderdag: Er passeert er een gebied met meer vochtigheid en bewolking over de regio dat zorgt voor een iets grotere kans op een bui tot het begin van de middag. Er bestaat er een kleine kans op onweer.

Wat betreft het orkaanseizoen, hebben we te maken met drie cyclonen over de Atlantische Oceaan, namelijk tropische depressie Sally over Amerika, die op korte termijn zal verdwijnen, orkaan Teddy en tropische storm Vicky. Er zijn verder nog eens drie gebieden die in de gaten worden gehouden, waarvan er één zich vandaag verder kan ontwikkelen tot een depressie of storm en als het de volgende storm wordt, dan krijgt het de laatste naam van het lijstje van namen voor het seizoen, namelijk Wilfred. Daarna zullen we overgaan naar het gebruiken van de Griekse alfabet om stormen te benoemen, wat de tweede keer zou zijn in de geschiedenis nadat het voor het eerst in 2005 werd gebruikt.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

