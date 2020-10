Het weer op Curacao voor maandag 19 oktober

2 Gedeeld

Willemstad – De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).



Weeroverzicht maandag: Na een droog en zonnig weekend, neemt de onzekerheid in het weerbeeld weer toe gezien een storing ten zuidwesten van de eilanden ons weerbeeld de komende twee á drie dagen zal beïnvloeden. Vandaag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog, alhoewel er later in ochtend of in de middag een kans bestaat op een (onweers)bui op Aruba naarmate de storing ons weerbeeld begint te beïnvloeden.

Vanavond of vannacht, morgen en woensdag zal de bewolking mogelijk verder toenemen en dus ook de kansen op enkele (onweers)buien. Verder hebben we een nieuwe cycloon boven de Atlantische Oceaan, de tropische depressie nummer zevenentwintig.

De verwachting is dat het vandaag nog de tropische storm Epsilon zal worden en verder in kracht zal toenemen en een orkaan zal worden. Het eiland Bermuda zal het systeem voor de zekerheid moeten volgen.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

