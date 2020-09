Het weer voor Curaçao voor donderdag 10 september

Willemstad – Het is half bewolkt en warm met een kleine kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Weeroverzicht donderdag: We zijn nog steeds onder de invloed van een zwakke storing in de regio die zorgt voor wat bewolking en heel lokaal een bui. Verder, hebben we vandaag de piek van het orkaanseizoen bereikt en het is duidelijk zeer actief met twee tropische stormen (Paulette en Rene) en nog eens vijf andere gebieden die in de gaten worden gehouden.

Er is momenteel één systeem die wij nauwlettend in de gaten houden met 90% in vijf dagen dat het zich verder ontwikkeld tot een cycloon en mogelijk later volgende week het Caribisch gebied zou kunnen bereiken.

