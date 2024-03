Politie en Justitie Hof van Justitie Curaçao zoekt jongeren tussen 15 en 20 jaar Redactie 2024-03-06 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is op zoek naar een aantal jongeren die graag even in de schoenen willen staan van een rechter, een advocaat of een officier van Justitie.

Zij kunnen deze kans krijgen in een Moot Court, de oefenrechtbank, tijdens de Open Dag van de vestiging Curaçao, komende zaterdag. Jongeren moeten tussen 15 en 20 jaar oud zijn.

“Houd je ervan om anderen te overtuigen van jouw standpunt? Wil je een dag in de schoenen van een rechter staan? Wil je als advocaat een verdachte verdedigen? Of wil je juist aan de zijde van het Openbaar Ministerie staan en bewijzen dat de verdachte daadwerkelijk een strafbaar feit heeft gepleegd en gestraft moet worden? Dan is dit jouw kans”, schrijft Desi Dijkhuizen van het Gemeenschappelijk hof.

De gekozen jongeren worden onder begeleiding van een rechter, een officier van justitie en een advocaat voorbereid op de Moot Court. De taal is Papiaments.