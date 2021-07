Hoger boetes bij witwas invoer geld en edelstenen

KRALENDIJK – Wie met slechte bedoelingen geld en waardevolle goederen in- of uitvoert, moet op Bonaire rekening houden met hogere boetes. Waardevolle goederen zijn goud, edelmetalen, diamanten en andere edelstenen.

Uit onderzoek is gebleken dat deze goederen regelmatig de grens over worden gebracht in het kader van het witwasproces. De boetes die nu gaan gelden zijn gerelateerd aan de waarde van de edelmetalen. 30 procent van de totale waarde met een maximum van 14.000 dollar.

Mocht je geen kwade bedoelingen hebben gehad, maar toch teveel hebben willen invoeren, dan wordt de boete bepaald op 10 procent van de totale waarde met een maximum van 14.000 dollar.

