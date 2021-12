Huisartsen Curaçao schrijven geen AO-verklaringen meer

Foto boven: Trouw/Sinaya Wolfert

Huisartsen op Curaçao gaan vanaf januari geen medische verklaringen meer afgeven. Ook AO-verklaringen ten behoeve van de werkgever worden niet meer uitgeschreven. Volgens de huisartsenvereniging is de beoordeling over arbeidsgeschiktheid geen competentie van huisartsen.

De Huisartsenvereninging CHV hanteert in deze kwestie de richtlijnen Omgaan met Medische Gegevens van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, KNMG. Deze richtlijnen stellen dat de behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij zijn oordeel geeft over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van de patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Redenen

Door de outbreak van Covid-19 op Curaçao heeft verzekeraar SVB haar werkwijze al conform de richtlijnen van de KNMG aangepast in 2020. De SVB heeft de AO-controles geheel uit handen van de huisartsen gehaald en heeft dit als nieuwe procedure vastgelegd. De huisartsen doen geen AO-controles meer voor de SVB. De CHV zal ook met de AO-controles voor de niet-SVB- verzekerden stoppen.AO-controle is geen competentie van een huisarts. De huisarts is niet opgeleid om de arbeidsgeschiktheid van een client te beoordelen. Dit is een specialisatie op zich binnen de Nederlandse geneeskunde.

AO-controles dragen onnodig bij aan de werkdruk van de huisarts.

AO-controles kan de arts-patiëntrelatie schaden door een verstrengeling van belangen. Als behandelende arts heeft de huisarts het belang van de patiënt te dienen. De controlerende arts moet naast de gezondheid van de patiënt ook het belang van de verzekeraar c.q. werkgever te dienen.

De huisartsen zien het verstrekken van een eventuele beoordeling van de gezondheidstoestand of arbeidsgeschiktheid van een patiënt aan werkgevers als in strijd met de gedragsregels van artsen. Ook verklaringen voor school vallen hieronder. Dit werd al in 2015 meegedeeld aan de schoolbesturen.

Vertrouwensrelatie

Het is belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op de behandeling en een goede vertrouwensrelatie met de patiënt kan opbouwen. De arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen van de patiënt om voor bepaalde voorzieningen in aanmerking te komen. Op deze manier staat niets de patiënt in de weg om de arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor zijn behandeling.

Daarnaast is de behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in ieders belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Van de behandelend arts mag dus niet worden gevraagd om een uitspraak te doen inzake het toewijzen van voorzieningen of kansen om tentamens te herkansen omdat dit de vertrouwensrelatie met de patiënt zou kunnen schaden indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn.