Gezondheidszorg Buro Ziektekostenvoorziening vordert meer dan 1 miljoen aan achterstallige huur van de overheid Redactie 17-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (SBZV) heeft een brief gestuurd naar het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om betaling te eisen van meer dan een miljoen aan achterstallige huur. Dat meldt de Èxtra.

Volgens de brief, gericht aan de secretaris-generaal van het ministerie van het ministerie, hebben de vereffenaars van SBZV aangegeven dat in een brief van 11 augustus 2018 het betreffende ministerie en ook het Ministerie van Financiën zijn geïnformeerd over de huurachterstand van het BZV-gebouw in Brievengat sinds februari 2018, rekening houdend met de precaire situatie van Curaçao.

De vereffenaars zijn nooit akkoord gegaan met de beslissing om de betaling eenzijdig stop te zetten. Sinds 1 juli 2014 huurt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het gebouw van SBZV aan de Kaya Charles Maduro voor een maandelijkse som van 14.000 gulden.

De vereffenaars hebben rekening gehouden met de financiële situatie van Curaçao en hebben het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur voldoende tijd gegeven om de situatie recht te zetten. Op 11 maart 2022 werd een brief gestuurd naar het ministerie, waarin destijds de minister met bemiddeling van de directeur van G&Gz meldde dat er tot maart een openstaand bedrag van 728.000 gulden was. Tot op heden hebben de vereffenaars geen reactie ontvangen op deze brief.

Inmiddels is de schuld tot juni 2024 opgelopen tot 1.106.000 gulden. Een van de taken van de vereffenaars is om alle openstaande bedragen te innen. Gezien het feit dat het hier om een overheidsministerie gaat, willen ze dit op de meest correcte manier doen.

De vereffenaars doen een dringend beroep op het ministerie van GMN om tot een betalingsregeling te komen, zodat de openstaande schuld kan worden voldaan. Ze hopen binnen 14 dagen een voorstel te ontvangen.