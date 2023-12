Huisartsenpost CMC komt per 1 januari, zoals beloofd

WILLEMSTAD – Een langverwachte verbetering in de gezondheidszorg van Curaçao is in zicht. Jerry Semper, voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging CHV, bevestigt dat de toegezegde huisartsenpost (HAP) op 1 januari geopend wordt in het Curaçao Medical Center. Dit initiatief is een cruciale stap om de druk op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis te verlichten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren.

Een werkgroep, bestaande uit leden van verschillende gezondheidsorganisaties, waaronder GMN, CHV, CMC en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen.

De HAP is bedoeld om in avond-, nacht- en weekenduren spoedzorg te bieden. De nadruk ligt op het garanderen van bereikbaarheid en voldoende medisch personeel, om snelle zorg te verlenen. Dit initiatief verbetert niet alleen de bereikbaarheid, maar moet ook de wachttijden minimaliseren.

Een huisartsenpost in een ziekenhuis is een gebruikelijke oplossing om de Spoedeisende Hulp te ontlasten. Veel patiënten zoeken namelijk buiten afspraakuren hulp bij het ziekenhuis voor zaken die ook door een huisarts behandeld kunnen worden. De nieuwe HAP biedt duidelijke richtlijnen aan de gemeenschap over waar te bellen en welke stappen te ondernemen in geval van nood, wat bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere gezondheidszorg.

Voor dit initiatief was al 1,8 miljoen gulden overgemaakt naar de SVB. De uitvoeringsorganisatie van de overheid in de zorg moet eind januari 2024 een verantwoording van dit bedrag indienen bij het ministerie van Financiën.