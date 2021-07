Inspectie vindt weer vieze toko vol ongedierte

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft gisteren opnieuw een toko gesloten vanwege onhygiënische toestanden. De winkel staat in Monte Carmelo. Het inspectieteam trof rekken met producten onder het stof. De vriezer zag er niet uit en overal lag dood ongedierte.

Volgens de Inspectie was het er al maanden niet schoongemaakt. Bij navraag bleken ook de vergunningen niet in orde. De zaak is nu op slot. Zodra het papierwerk in orde is en de winkel weer helemaal schoon, mag de toko weer open.

Lees ook: