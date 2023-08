Inspectie: wachtlijsten CMC onacceptabel

WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid vindt de huidige wachtlijsten in het ziekenhuis onacceptabel. Vooral gecombineerde wachtlijsten tussen radiologie en specialisten zijn een probleem en ook niet toegestaan. Het Curaçao Medical Center krijgt tot 11 augustus om met een oplossing te komen. Dat schrijft gezondheidsinspecteur Sirving Keli in een brief aan het management van het CMC.

Volgens Keli is het al enige tijd bekend dat patiënten problemen ondervinden bij het verkrijgen van consultaties bij bepaalde specialisten bij het CMC. Ook het maken van afspraken voor radiologische onderzoeken is schier onmogelijk met de mededeling om vooral terug te bellen.

Patiënten krijgen volgens de Inspectie ook vaak te horen dat de agenda voor 2024 nog niet is geopend, waardoor ze geen afspraken kunnen maken met specialisten. Na een bepaalde datum in 2023 kan geen enkele afspraak meer kan gemaakt op instructie van de specialisten, omdat ze er dan niet meer zijn.

De patiënten zijn geïnstrueerd om tegen het einde van het jaar of het begin van 2024 maar contact op te nemen om een afspraak te kunnen maken.

Dat moet nu wat betreft de Inspecteur afgelopen zijn. De minister van Volksgezondheid is door hem geïnformeerd over de situatie.