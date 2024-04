Evenementen Instituto Buena Bista presenteert exclusieve Artist Talk en tentoonstelling met Charlotte Lagro Redactie 23-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Instituto Buena Bista (IBB) organiseert een exclusieve Artist Talk met Charlotte Lagro, hun huidige Artist in Residence. Deze avond vindt plaats op donderdag 2 mei. Aansluitend op de Artist Talk nodigt IBB het publiek uit om een bijzondere tentoonstelling te bezoeken waarin de kunstwerken van Lagro centraal staan. Deze avond zal ook de jaarlijkse Graduation Show van IBB plaatsvinden, waarbij studenten hun afstudeerprojecten presenteren.

Charlotte Lagro is een veelzijdige kunstenares die zich uitdrukt in video’s, foto’s, performances, tekeningen en sculpturen. Haar werk is eerder tentoongesteld in toonaangevende instellingen zoals het Bonnefanten Museum, LOOP Barcelona en het OCAT Institute.

Dankzij steun van het Mondriaan Fonds heeft Lagro drie maanden doorgebracht bij IBB, waar ze intensief heeft samengewerkt met de studenten. Een van de hoogtepunten van haar residentie is de video-installatie ‘Phantasm’, die de droomwerelden van de studenten verkent.

De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek tot eind mei. Let wel, de tentoonstelling volgt de reguliere openingstijden van IBB van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, en is gesloten op feestdagen zoals Hemelvaartsdag.