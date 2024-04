Evenementen Jazz Fest biedt speciaal gastoptreden van Venezolaans fluitist Luis Julio Toro Redactie 18-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Als de Curaçaose kuarta speler Rhazul Sebelon komende vrijdagavond tijdens de eerste van twee avonden van Jazz Fest 2024 leidinggeeft aan zijn band, kan hij met gepaste trots melden dat hij als gast uit Venezuela de welbekende dwarsfluitist Luis Julio Toro mag verwelkomen.

Luis Julio Toro studeerde dwarsfluit in Caracas. In 1979 trad hij toe tot het Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. In 1985 rondde hij zijn muzikale studie aan het Royal College of Music in Londen af met het behalen van het Performer’s Diploma (Uitvoerdersdiploma) en het Royal College of Music Associate Certificate (ARCM).

Eveneens ontving hij de prijzen The Best Flutist of the Year, de Oliver Dawson en de First Eve Kish Prize. Momenteel is hij zowel in Venezuela als internationaal actief en was hij gastheer van de programma’s Torosolo op de radio en Aventuras Sonoras op radio en televisie.

Hij kreeg de Andrés Bello onderscheiding. Voorts werkte hij als docent aan het Simón Bolívar Conservatorium en voerde verschillende onderzoeksprojecten uit, waarvan het laatste ‘Miranda, zijn fluit en muziek’, samen met historicus en diplomaat Edgardo Mondolfi, werd bekroond met de Colombeia Orde, verleend door het Gouvernement van de Staat Miranda, Venezuela.

Luis Julio Toro heeft een uitgebreide discografie als solist, met orkest, zowel in academische en hedendaagse muziek als in verschillende vormen van kamermuziek, en met het Ensamble Gurrufío, waarvan hij één van de oprichters is.

Als fotograaf, een passie die hem al zijn hele leven vergezelt, werkte hij voor de Venezolaanse ambassade in Londen. Tevens werkte hij onlangs mee aan het boek ‘Reliquias vivientes del Llano Venezolano’, een werk dat meerdere jaren van uitgebreide excursies in beslag nam.

Jazz Fest is komende vrijdag 19 en zaterdag 20 april bij Brakkeput Mei Mei.